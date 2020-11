Calci, nuovo mezzo fuoristrada per la Polizia Municipale

Sicurezza e capacità di raggiungere anche le zone più impervie del territorio a garanzia di controlli capillari e maggior tutela dei cittadini. Rinnovato il parco mezzi della Polizia Municipale di Calci che da qualche giorno può contare su una nuova 4x4 efficiente, adatta a tipi di interventi da attuare anche nelle frazioni più alte del paese e più funzionale, in caso di emergenze, in aree delicate di collina o di monte. Con l’arrivo di questo nuovo mezzo a garanzia di chi lo utilizza e per un servizio migliore destinato a tutta la comunità e con l’imminente arrivo di due mezzi da lavoro per il cantiere degli operai comunali, si andrà a completare il rinnovo totale del parco mezzi a disposizione del Comune di Calci che ora può contare su veicoli nuovi, sicuri e decorosi.



Soddisfazione da parte del sindaco Massimiliano Ghimenti che commenta: “Il rinnovo del parco mezzi significa miglior capacità operativa in tutto il territorio, comprese le zone più impervie di monte e di collina. Il rinnovo del parco mezzi è un’operazione fortemente voluta dalla nostra amministrazione che, già nel primo mandato, aveva dismesso tutte le autovetture ormai ventennali. Un’operazione che garantisce al contempo maggior sicurezza, capacità operativa e tempestività in caso di emergenze di Protezione Civile. Inoltre tutta questa operazione comporta non trascurabili benefici in termini di risparmio, consumi e manutenzioni”.