In città un nuovo murale dedicato a Galileo Galilei, l'appello: "Chi vuole doni il proprio muro"

L'opera è stata realizzata dall'artista Giorgio Forlano, in arte GioFoe, sulla parete della Biblioteca Sms. Magnani: "L'area Sms punto fondamentale della vita culturale pisana"

Il ritratto, conservato agli Uffizi, di Galilei circondato dai suoi appunti, l'astrolabio, le fasi lunari. È il nuovo murale che da oggi, sabato 23 luglio, colora una parete della Biblioteca Sms a Pisa, nella zona di San Michele degli Scalzi. "Questa zona, dice l'assessore alla cultura del Comune di Pisa Pierpaolo Magnani, diventerà sempre di più il fulcro delle attività culturali pisane. Appena riusciamo, ma siamo in dirittura d'arrivo, apriremo il Centro Sms con uno spazio dedicato alle associazioni culturali". Presente anche l'artista dell'opera, Giorgio Forlano, in arte GioFoe, vincitore del contest "Galileo Galilei tra arte e scienza", promosso dal Comune e giunto alla terza edizione. Una città piena di murale: è questo l'obiettivo dell'assessore, che lancia un appello: "Chi vuole metta a disposizione il proprio muro per realizzare un murale".