Nuovo orario per il centro vaccinale anti Covid di Pontedera

Da oggi, lunedì 21 febbraio, e fino a domenica 27 febbraio, il centro vaccinale di piazza del Mercato a Pontedera, per adeguare l'attività ai flussi che si registrano in questa fase della campagna vaccinale, sarà aperto in orario 8-13. Tutti i prenotati saranno avvisati telefonicamente dell’eventuale cambiamento di sede ed orario.

Con l’occasione si ricorda che per ricevere la vaccinazione è necessario presentarsi con documento di identità, tessera sanitaria e, possibilmente, con la modulistica già compilata. La modulistica è disponibile sul sito aziendale. Per l’accesso è necessario presentarsi all’ingresso della struttura, dove si trova il personale della sicurezza che indirizzerà al percorso corretto.

Nel caso di minori è necessaria la presenza di entrambi i genitori o di uno con delega dell'altro secondo modulistica disponibile su sito. Per prenotarsi è necessario utilizzare il portale della Regione Toscana.