La Fondazione Stella Maris festeggia: via libera alla costruzione del 'Nuovo ospedale'

Il 20 gennaio 2022 è una data che fa già parte della storia della Fondazione Stella Maris: il Comune di Pisa ha rilasciato all'istituto il permesso a costruire il 'Nuovo ospedale' che sorgerà tra via Bargagna e via Cisanello, immerso in una zona verde contigua al Parco urbano di Cisanello e a pochi passi dal polo ospedaliero dell'Aoup. "Il percorso di speranza, amore e cura dei bambini malati nato con don Aladino oltre 60 anni fa - commenta con orgoglio ed emozione il presidente della Fondazione, l'avvocato Giuliano Maffei - trova oggi un nuovo punto di partenza. Nonostante le difficoltà di ogni tipo affrontate in questi anni non abbiamo mai abbandonato questo folle sogno, perché la nostra missione fondativa ed il nostro carisma ci impongono di andare avanti ad ogni costo per fare il bene e portare la speranza alle famiglie che vivono la fragilità neuropsichiatrica dei loro figli".

Il progetto del 'Nuovo ospedale' è partito oltre 10 anni fa, come conferma Roberto Cutajar, direttore generale di Stella Maris: "Risale al 2011 la lettera di notifica di interesse per l’area di Cisanello inviata alla provincia e al Comune di Pisa. L’acquisizione del terreno, avvenuta nel 2015, ne ha costituito il primo concreto tangibile passo". Il cronoprogramma del progetto è già stilato: la prima tappa consisterà in una verifica e revisione dei costi, anche alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime in ambito edilizio dovuto alla pandemia. Il secondo step è costituito dal bando per l'assegnazione dell'appalto dei lavori: una fase che si dovrebbe concludere entro il prossimo ottobre. E poi il passaggio finale: l'apertura del cantiere e l'inizio dei lavori, previsto tra la fine del 2022 e febbraio 2023, per una durata complessiva di 32 mesi.

Sarà costruito un ospedale intelligente ('Smart Hospital'), connesso, innovativo sotto il profilo tecnico ma anche sostenibile. Quattro piani fuori terra, 44 camere di degenza, altrettanti laboratori, una cinquantina di sale per l’osservazione terapeutica, oltre a circa 1.000 metri quadrati di superficie per laboratori e spazi per l’accoglienza e la formazione. Dal costo di 25 milioni (di cui 4 per l’acquisto del terreno), la struttura è pensata su misura dei bambini e dei ragazzi con gravi e rari disturbi neuropsichiatrici e neurologici e le loro famiglie. Il nuovo complesso è inserito in un’area verde di due ettari (con giardini sensoriali, orti didattici, frutteti, aree gioco), compresa a sua volta in un nuovo parco urbano di seimila metri quadrati complessivi. Un’architettura sanitaria improntata alla sostenibilità (comfort ambientale e risparmio energetico) e alla connessione tecnologica con il sistema sanitario regionale e nazionale.

Il progetto è stato realizzato dagli studi internazionali Heliopolis 21 e ARX srl. Del team di progettazione fanno parte lo Studio di ingegneria Techné srl, mentre le strutture sono curate dall'ingegnere Raffaello Bartelletti e dall’ingegnere Marco Pascucci. Il Project Manager è l’ingegnere Ottavio Zirilli, Direttore Responsabile dell’Area della Ricerca del CNR di Pisa, che ha coordinato la fase di progettazione e dirigerà i lavori di realizzazione del 'Nuovo Ospedale'. "Per la città di Pisa quello che presentiamo oggi è un passaggio di rilevanza fondamentale per le prospettive di sviluppo che apre. Siamo davvero soddisfatti di essere arrivati al rilascio del permesso a costruire del nuovo complesso ospedaliero della Fondazione Stella Maris": così il sindaco Michele Conti, che prosegue: "E' stato un percorso lungo e complesso, che ha visto grande impegno e disponibilità da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici tecnici. Il nuovo ospedale sarà una struttura sanitaria di eccellenza, realizzata con criteri fortemente innovativi, tecnologici e sostenibili, idonea ad ospitare un centro di cura e di ricerca diventato punto di riferimento nazionale e internazionale per la neuropsichiatria e la psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza. Grazie alla nuova collocazione che lo inserirà nell’area dell’assistenza biomedica di Cisanello, potrà sviluppare nuove funzionalità, andando a potenziare i servizi di assistenza sanitaria e ricerca. La struttura, circondata da un’area verde di due ettari attrezzata con aree ricreative e giardini sensoriali in continuità con il Parco urbano di Cisanello, rappresenterà per il quartiere un intervento fortemente innovativo e riqualificante".

Accanto ai vertici della Fondazione e al sindaco di Pisa, hanno partecipato anche il direttore generale dell'Aoup Silvia Briani, il direttore della Scuola di medicina dell'Università di Pisa Riccardo Zucchi, il vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca e l'arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto.