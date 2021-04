San Giuliano Terme, conclusi i lavori per il nuovo parcheggio e l'area verde a La Fontina

Si sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio a La Fontina, che va a completare il recupero della porzione di centro abitato tra le vie Quasimodo, De Sanctis e Petrarca. Oltre al parcheggio, è stata realizzata un'area a verde pubblico assieme a una pista ciclabile. L'intervento complessivo rientra in un progetto esecutivo di opere di urbanizzazione riguardanti la zona residenziale de La Fontina, in particolare il comparto 8 Utoe 32, e sono frutto di una convenzione sottoscritta con l'amministrazione comunale per oltre 620mila euro.

Nel dettaglio, abbiamo: 2607 metri quadri di strade e marciapiedi; 76 posti auto totali; 3294 metri quadri di area a verde e percorsi pedonali e ciclabili, inclusa area attrezzata con panchina, altalena e giochi per bambini); reti di sottoservizi completi (pubblica illuminazione, fognature, elettrificazione, telefono, acquedotto). In progetto c'è, infine, il collegamento tra via Quasimodo e via Carducci, quindi con l'area artigianale della frazione.

"Si tratta di un intervento molto importante per la frazione de La Fontina - commenta il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio - oltre a porre un primo fondamentale passo per il collegamento tra l'area residenziale e quella artigianale (con scorrimento esterno all'abitato) aggiunge un consistente spazio di verde pubblico a beneficio di tutti i residenti. Ricordiamo il progetto tuttora in essere 'Occhio a La Fontina', realizzato in collaborazione con Cna Pisa: questo progetto prevede l'installazione di diverse telecamere che andranno a proteggere altrettante zone della località al confine sud con Pisa, integrandosi al sistema già esistente e inserendosi quindi in una sinergia pubblico-privato, e aumenterà la sicurezza sia delle attività commerciali della zona che dei residenti".

Sempre per quanto riguarda La Fontina, sono in programma il 13 e il 15 aprile due incontri per la variante riguardante l'area artigianale. L'assemblea pubblica è in programma giovedì 15 aprile, con inizio alle 15.30. L'assemblea si svolgerà in modalità telematica nel rispetto delle vigenti normative di contrasto all'emergenza sanitaria. Sarà preceduta da un incontro propedeutico dedicato allo sviluppo della Fontina Artigianale. All'incontro parteciperanno l'architetto Teresa Arrighetti, a cui l'amministrazione comunale ha affidato la redazione del piano di recupero per il comparto ex PIP La Fontina Artigianale e della aree contermine, e rappresentanti di CNA Pisa. Dopo il dibattito, le conclusioni saranno affidate al sindaco Sergio Di Maio. Per partecipare a questo incontro, che si terrà in modalità telematica sulla piattaforma Zoom martedì 13 aprile con inizio alle ore 15.30, è necessario prenotarsi tramite mail all'indirizzo: garante@comune.sangiulianoterme.pisa.it. Sul sito istituzionale tutte le informazioni e le modalità di partecipazione.