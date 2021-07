Trony apre un nuovo punto vendita a Navacchio

Avrà una superficie di 1700 mq e 24 addetti alla vendita, in via del Nugolaio 62

Giovedì 8 luglio Trony inaugurerà un nuovo punto vendita a Navacchio, Cascina: presso il nuovo negozio in via del Nugolaio 62 lavoreranno 24 addetti alla vendita coordinati dal direttore Maurizio Costagli. Saranno 1700 mq di superficie, 4 casse e un parcheggio da oltre 140 posti auto. Il negozio conterà su migliaia di referenze e un bacino d’utenza stimato di circa 200mila potenziali clienti. Prosegue così il progetto di sviluppo del socio Bellanti, che con questa nuova apertura a gestione diretta raggiunge un numero complessivo di 9 punti vendita. In Italia, sono 163 i punti vendita Trony, cui si aggiungono 24 Mini Trony, per un totale di 187 negozi.

Il punto vendita di Navacchio, con pianta rettangolare, presenta come primi reparti all’ingresso quelli dedicati alle TV, all’Audio ed alla Telefonia Mobile. Tra i vari servizi offre consegna ed installazione a domicilio, installazioni certificate di condizionatori e grandi elettrodomestici, ritiro dell'usato, riparazioni di grandi e piccoli elettrodomestici, TV, PC e smartphone. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del format Trony: piccoli e grandi elettrodomestici più sezioni audio/video, videogame e accessori, climatizzatori.