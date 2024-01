Oggi, giovedì 11 gennaio, è entrato in vigore il nuovo regolamento della ASL Toscana nord ovest relativo alle donazioni in denaro da parte di singoli cittadini, associazioni, imprese, fondazioni. Chi donerà beni materiali, come le attrezzature e gli strumenti medici (per esempio un ecografo, un defibrillatore) o altri beni non sanitari (per esempio arredi o strumenti informatici) potrà continuare a farlo specificandone la destinazione (per esempio un particolare reparto ospedaliero, oppure una struttura territoriale).

Le donazioni in denaro, invece, non potranno più essere vincolate ad uno specifico reparto o servizio. Chi farà una donazione in denaro, quindi, contribuirà al funzionamento dei servizi sanitari e assistenziali erogati dall’Asl e sarà l’Azienda stessa a individuare le necessità e le priorità a cui destinarle per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini.

Fare una donazione è un atto di grande generosità, per questo la ASL Toscana nord ovest ringrazia tutti coloro che in passato e ancora oggi, soprattutto nei momenti di emergenza, hanno donato beni, attrezzature e somme di denaro che hanno contribuito a potenziare il sistema sanitario e a migliorare il processo di cura della salute pubblica. Coloro che desiderano fare una donazione a favore dell'Azienda USL Toscana nord ovest possono farlo seguendo le indicazioni sotto riportate.

Sul sito della ASL nella sezione 'come fare per' (https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/8460-donare-beni-o-denaro) sono pubblicate le indicazioni utili per effettuare una donazione, i moduli da compilare in caso di donazione in beni (apparecchiature elettroniche ed elettromedicali, mobili e arredi, beni mobili registrati, altro) o in denaro e il nuovo regolamento.