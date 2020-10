Nuovo semaforo all'incrocio fra via di Putignano e Immaginetta

Un intervento atteso, celebrato dalla consigliera della lega Laura Barsotti. E' attivo a Putignano il nuovo semaforo nel centro del quartiere. "Lunedì scorso - scrive in una nota la consigliera - è stato finalmente installato all'incrocio tra via di Putignano, via Immaginetta e via Simiteri il semaforo che permetterà alla linea 5, che collega la periferia al centro città, di percorrere con sicurezza il centro del quartiere. Questo intervento è prova tangibile dell’attenzione, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, che l’attuale amministrazione rivolge ai cittadini".

"La volontà a far fronte ai disagi che i cittadini hanno sopportato negli anni - ha poi aggiunto - ha visto l’impegno dell’assessore alla sicurezza Bonanno di concerto con la Polizia municipale, dell'assessore alla mobilità Dringoli e dell’ingegner Fiorindi della Pisamo a cui l’opera è stata affidata per la realizzazione, il quale ha provveduto anche ad installare una seria di paletti a protezione dei pedoni".