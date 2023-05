Occupazione: a Perignano aperto il nuovo sportello territoriale Arti

Dopo quello di Cascina, in provincia di Pisa nasce un nuovo sportello territoriale di Arti, l’agenzia regionale toscana per l’impiego. E' lo sportello di Perignano, frazione del comune di Casciana Terme Lari, che sarà operativo dal prossimo 10 maggio ogni mercoledì dalle 9 alle 13, estendendo ulteriormente la rete regionale dei servizi per l’impiego.

Ha sede presso lo sportello del Cittadino in via Gramsci 166/a e ad inaugurarlo, questa mattina 3 maggio, c’erano, tra gli altri, l’assessore alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini e il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni. Sarà punto di informazione su tutte le opportunità gestite dai Centri Impiego regionali, fornirà servizi di prima accoglienza e prima informazione orientativa, elaborerà percorsi di orientamento individualizzato. Presso lo sportello sarà possibile iscriversi allo stato di disoccupazione e alle liste di collocamento mirato. Lo sportello servirà i territori della Valdera, attualmente di competenza dei Centri impiego di Pontedera, Pisa e Volterra.

Come gli altri punti recentemente inaugurati in numerose aree della Toscana, lo sportello di Perignano sorge nell’ambito del piano di rafforzamento dei servizi pubblici regionali previsto da Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), il programma di riforma delle politiche attive inserito nel Pnrr. La Valdera si caratterizza come zona con numerosi comuni densamente abitati e per la presenza di diversi insediamenti industriali. Anche nel caso di questo nuovo sportello la collocazione nella frazione di Perignano è il risultato di un’analisi effettuata sul numero complessivo della popolazione, sulle caratteristiche geografiche del territorio, sulla capacità di migliorare l’accessibilità di cittadine, cittadine e imprese alla rete.

"Prosegue l’impegno per il potenziamento della rete regionale dei centri per l’impiego - ha osservato l’assessora Nardini - il nostro obiettivo è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese. Viviamo una fase molto delicata dal punto di vista socio-economico, ma anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione. Opportunità che dobbiamo cogliere al meglio per superare il disallineamento tra domanda e offerta, salvaguardare l'occupazione e favorire la possibilità di nuovi posti lavoro. Voglio ringraziare il sindaco di Casciana Terme Lari per essersi prontamente attivato rendendo possibile questa nuova apertura".

"L’amministrazione - ha dichiarato il sindaco Mirko Terreni - da sempre opera per organizzare i servizi sul territorio affinché siano più vicini possibili alla cittadinanza e in quest’ottica si inserisce proprio l’apertura del nuovo sportello territoriale Arti che abbiamo inaugurato questa mattina a Perignano presso i locali sede del Comune. Voglio pertanto ringraziare la Regione Toscana e nello specifico l’assessora regionale Alessandra Nardini oggi presente con noi all’inaugurazione per aver voluto aprire qui a Perignano questo sportello rivolto ai nostri cittadini e alle nostre imprese così come ai territori limitrofi in un ambito quello dell’impiego e del lavoro che oggi più che mai assume un ruolo centrale nella vita delle persone. Abbiamo scelto come sede i locali comunali di Perignano perché qui erano già presenti numerosi servizi già conosciuti dai cittadini e lo sportello risulta centrale rispetto al resto del paese. Ringrazio infine Arti e la sua dirigente, la Dott.ssa Dini, con cui abbiamo fin da subito instaurato una proficua collaborazione".