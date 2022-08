Tirrenia: aperto il nuovo supermercato Unicoop

Ha aperto oggi, 29 agosto, alle ore 9, il nuovo punto vendita di Unicoop Firenze a Tirrenia. Posizionato nel centro della località costiera, per la precisione in Piazza Belvedere 6, va a sostituire quello di via Pisorno.

Il nuovo negozio è pensato per una spesa veloce, con una grande attenzione per i freschi e i piatti pronti. Freschi di qualità e prodotti del territorio infatti sono le priorità del consumatore contemporaneo. Vista la posizione centrale del negozio e l'intenso afflusso dei mesi estivi, il Coop.fi varierà la sua offerta a seconda delle stagioni, per venire incontro alle esigenze di una clientela che cambia durante l'anno. Comunque garantirà costantemente tutto quello che serve per una spesa quotidiana, non solo alimentare.

Il negozio dispone di casse automatiche, per pagare in modo rapido e autonomo. Fra i servizi disponibili, anche il pagamento delle utenze, PagoPA, la vendita di ricariche telefoniche e carte regalo. Il negozio di Tirrenia, dopo l'inaugurazione di lunedì 29 agosto, osserverà il seguente orario: dal lunedì al sabato 8 - 20, domenica 8 - 13.30.

"Siamo felici di aprire questo nuovo punto vendita che rappresenta un servizio in più per chi a Tirrenia vive e per chi viene in vacanza. La struttura del negozio è organizzata per rispondere alle esigenze di una spesa veloce ed organizzata, completa e quotidiana. Contiamo molto sul rapporto che i lavoratori sapranno instaurare con soci e clienti per accoglierli e offrire un sorriso o un consiglio in più. La qualità del prodotto a marchio, l'attenzione per i prodotti locali, la grande convenienza e la flessibilità nell’offerta saranno le caratteristiche distintive", fanno sapere da Unicoop Firenze.