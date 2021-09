Trasporti: un nuovo treno Rock sulla linea Firenze-Pisa

In occasione della riapertura delle scuole, mercoledì 15 settembre, entrerà in servizio sui binari della Toscana un nuovo treno Rock. Si tratta del decimo treno dei 29 Rock destinati alla Regione. "Il rinnovo dei treni - spiega l’assessore ai Trasporti Stefano Baccelli - insieme agli investimenti infrastrutturali, è una priorità e va nella direzione che ci siamo prefissi: alleggerire il traffico su gomma e tutelare l’ambiente. Oggi però, l’arrivo del decimo treno Rock in occasione della riapertura delle scuole, è un segnale forte dell’impegno che ci stiamo mettendo perché il rientro dei ragazzi in classe avvenga nel mondo più sicuro ed efficiente possibile".

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) oltre al nuovo treno Rock in accordo con le Prefetture e l’assessorato ai Trasporti della Regione Toscana ha programmato una serie di attività straordinarie per la ripresa dell’anno scolastico. Il nuovo treno domani effettuerà anche due servizi scolastici sulla linea Firenze - Pisa. Al mattino in partenza da Empoli alle 7:16 diretto a Firenze SMN e successivamente da Firenze SMN alle 13:16 per Pisa Centrale.

Oltre a variare la composizione di alcuni treni in funzione della domanda stimata ha predisposto, a supporto dell’offerta ordinaria: treni pronti a partire nelle stazioni di Montevarchi, Empoli, Pistoia e Prato in caso di affollamento non previsto. Ci saranno anche 18 autobus straordinari a sussidio dei treni scolastici sulle linee Empoli-Siena, Firenze-Borgo San Lorenzo, Firenze-Faenza, Lucca-Aulla e Siena-Chiusi. Ulteriori autobus, da attivare sempre in caso di affollamento oltre le previsioni, sono pronti nella stazioni di Siena, Castelfiorentino, Grosseto, Pontassieve, Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve, Firenze, Empoli, Cecina, Prato, Lucca, Piazza al Serchio, Castelnuovo Garfagnana e Faenza.

Personale di assistenza sarà presente nelle stazioni di: Pistoia, Asciano Monte Oliveto, Rufina, Fornaci di Barga, Borgo a Mozzano, Montecatini Terme, Prato Centrale, Pescia, Empoli, Castelfiorentino, Poggibonsi, Firenze San Marco Vecchio e Montevarchi. Su tutte le corse l’occupazione prevista dalle norme è dell’80% dei posti totali (seduti e in piedi).