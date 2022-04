Nuovi controlli elettronici contro i furbetti della Ztl

Il Comune di Pisa ha deciso di installare un varco elettronico di controllo in via Rustichello in grado di fotografare e sanzionare i veicoli non autorizzati che vi transitano. La decisione è stata assunta anche in conseguenza delle numerose segnalazioni delle categorie interessate (tassisti, conducenti di ambulanze, etc.) e cittadini residenti che denunciavano l’occupazione continua, da parte di migliaia di veicoli, della corsia riservata al transito di bus, taxi ed altri autorizzati, vanificandone la funzione.

Dopo un periodo di collaudo e messa in esercizio e dopo che è stata regolarmente collocata la necessaria segnaletica, a giorni il sistema di rilevamento transiti entrerà in funzione e sarà in grado di 'scovare' tutti i mezzi che transitano in via Rustichello senza averne titolo, compresi ciclomotori e motocicli. La Polizia municipale ricorda che per la registrazione dei transiti in via Rustichello dei veicoli al servizio dei disabili è attivo il numero verde 800086540.