Cisanello, occupa abusivamente una stanza in affittacamere: denunciato ed espulso

La Squadra Volanti della Polizia è intervenuta ieri, 12 ottobre intorno alle ore 18, in zona via Cisanello per una occupazione abusiva. Un uomo infatti aveva preso possesso di una stanza in un affittacamere, senza averne titolo. Gli agenti lo hanno prelevato e portato negli uffici della Questura, procedendo all'identificazione e fotosegnalamento in quando privo di documenti. E' risultato essere un tunisino di 32 anni.

Oltre alla denuncia per violazione di domicilio sono state aviate nei suoi confronti le procedure di espulsione dal territorio nazionale, con notifica del decreto del Questore del mancato rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge.

Immagine di archivio