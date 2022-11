Occupano abusivamente un appartamento: denunciati quattro ventenni

I Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno denunciato in stato di libertà quattro giovani per il concorso nel reato di invasione di terreni o edifici.

I ragazzi si erano introdotti in una abitazione a Cascina, permanendovi senza alcun diritto o autorizzazione; una scrupolosa attività d’indagine, condotta anche attraverso l’acquisizione e l’analisi dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza comunale, ha portato all’identificazione di quattro persone, accusate di aver occupato quell’abitazione.

I denunciati sono tutti ventenni residenti nella zona e dovranno rispondere delle loro azioni davanti all’Autorità giudiziaria di Pisa.