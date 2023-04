Intervento nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 aprile, di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura in zona Cisanello, a seguito della segnalazione di alcuni soggetti che si erano introdotti in un immobile disabitato. I poliziotti hanno sorpreso all’interno due persone, un cittadino tunisino 32enne ed una lucchese 21enne. Inoltre all’interno dell’abitazione è stata riscontrata la presenza di diversi giacigli di fortuna, materassi ed un frigorifero funzionante attaccato ad una presa elettrica. E' stato constatato anche che il contatore dell’energia elettrica era stato manomesso in quanto l’utenza elettrica era staccata da diversi anni, così come confermato dai proprietari di casa, e come verificato da un tecnico dell’Enel fatto intervenire sul posto.



I due saranno denunciati alla Procura della Repubblica per furto aggravato di energia elettrica ed invasione di edifici. Nei confronti del tunisino, messo a disposizione dell’ Ufficio Immigrazione, sono state avviate le procedure per la verifica della regolarità della permanenza sul territorio nazionale. L’immobile, al termine dell’intervento, è stato messo a disposizione dei proprietari.