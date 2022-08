Scoperta un'occupazione abusiva in centro: identificato ed espulso un uomo

Nella mattina di giovedì 11 agosto due equipaggi delle Volanti della Questura di Pisa si sono recati al parco della Cittadella per degli approfondimenti di controllo, seguenti a segnalazioni di cittadini e di chiamate di utenti alla Sala Operativa 112 NUE .Durante il servizio sono state intercettate quattro persone, tre cittadini romeni e una italiana, tutti pregiudicati e noti agli Uffici dell'autorità giudiziaria. Le persone sono state identificate e allontanate. Poco distante è stato effettuato un altro controllo del territorio, sempre a seguito di segnalazioni dei cittadini, nei pressi di un edificio abbandonato in via dei Somari, che ha portato all’accompagnamento al Centro di Permanenza a Milano con espulsione, a seguito di decreto del prefetto e ordine del questore di Pisa, di un cittadino tunisino risultato irregolare.