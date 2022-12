Trovati addormentati su giacigli di fortuna in uno stabile abbandonato: denunciati

Controllo effettuato questa mattina, 24 dicembre, da una pattuglia della Squadra Volanti della Questura, a seguito di segnalazioni di residenti, in uno stabile abbandonato in via dell’Occhio a Pisa, dove era stato notato uno strano viavai di soggetti.



All’interno sono state trovate due persone ancora addormentate su materassi di fortuna: un 39enne senegalese e una 21enne pisana. I due, il primo con precedenti e la seconda incensurata, sono stati portati in Questura e denunciati per il reato di invasione di edifici, in concorso.