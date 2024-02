Si è concluso in mattinata il blitz fatto da circa 20 studenti questa notte, fra il 4 e il 5 febbraio, presso il Liceo Scientifico Buonarroti di Pisa, occupato per protestare contro le condizioni in cui versa da tempo la struttura scolastica.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, il gruppo di giovani si è introdotto nelle aule forzando l'ingresso, per poi barricarsi all'interno usando sedie e scrivanie. Il personale delle Volanti è intervenuto a seguito della segnalazione arrivata dalle Guardie Giurate che, durante un controllo, hanno notato la presenza dei ragazzi dentro la scuola. C'è stata l'interlocuzione a distanza con gli operatori, a mezzo megafono. La situazione, senza alcun problema per l'ordine pubblico, è tornata alla normalità dopo alcune ore.

Il motivo dell'azione è testimoniato dallo striscione appeso dalla finestra da parte degli studenti: "2024 Buonarroti occupato #Scuole+sicure". Lo scorso dicembre c'era stata la denuncia da parte di alcuni genitori circa la caduta di due pannelli del controsoffitto di un corridoio, con ad unirsi a loro nel coro di proteste anche il personale della scuola.