Lutto nella politica e medicina pisana: è morto Odorico Di Stefano

Lutto nel mondo della medicina e della politica pisana. E' morto a 70 anni il dottor Odorico Di Stefano, medico di medicina generale e consigliere comunale della lista Riformisti per Pisa a sostegno dell'allora sindaco Marco Filippeschi. Ed è proprio lui uno dei tanti a ricordarlo con un sentito messaggio di cordoglio: "È mancato Odorico Di Stefano per una malattia che aveva segnato i suoi ultimi anni e che lui ha affrontato, vitale com'era, al meglio che ha potuto - scrive Filippeschi in una nota - Odorico è stato un medico validissimo e una persona attenta ai bisogni degli altri. L’ho conosciuto negli anni nei quali è stato consigliere comunale, rappresentante dei 'Riformisti per Pisa' nella maggioranza che mi sosteneva. Anche nell’impegno politico ha dato il suo".



"Sempre presente e leale, ha portato a Palazzo Gambacorti un punto di vista speciale, per la sua intelligenza estrosa, le sue competenze e per le tante conoscenze che aveva in città - prosegue Filippeschi - dimostrava un’attenzione particolare e esemplare per le persone che avevano bisogno di aiuto per condizioni sociali o di salute, e spesso per entrambe. È stato un medico molto capace e sempre disponibile e per questo è così amato da tanti. Posso dirlo anche per esperienza personale, perché, come medico di famiglia, ha assistito anche mio suocero e la mia mamma, con un’attenzione e una generosità che ora commuovono. E non mancava di dare buoni consigli anche ai colleghi in politica quando richiesti".



"Aveva un suo grande senso di libertà e un suo particolare umorismo. È stato bello e divertente condividere in qualche occasione di trasferta in altre città la sua compagnia, conoscerlo meglio - conclude l'ex sindaco - si erano create un’amicizia e un’intesa per me preziose. Dà rimpianto non aver potuto essergli vicino nell’ultima sua difficile vicenda. Ma la vicinanza e la cura della moglie Elena e dei suoi familiari hanno valso di sicuro anche per l’affetto degli amici. Serberemo per sempre un carissimo ricordo. Abbraccio Elena e i figli e sono vicino a tutti i suoi amici più stretti e ai compagni di militanza politica".