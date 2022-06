Offese agli agenti di Polizia e schiamazzi: interventi notturni in centro a Pisa

Controlli ed interventi per disturbo della quiete pubblica, ieri sera 31 maggio, per la Polizia di Pisa. Alle ore 23 circa una pattuglia della Squadra Volanti, durante un ordinario pattugliamento in Corso Italia, ha verificato le generalità di una coppia a passeggio. La donna, durante le operazioni, ha espresso senza motivo giudizi dispregiativi verso gli operatori. Alla fine i due sono stati accompagnati negli uffici della Questura e identificati come un cittadino britannico 54enne ed una cittadina olandese 42enne, residenti a Lucca, entrambi con precedenti di polizia. A carico dell'uomo emergeva dalla Banca Dati che era da ricercare per una notifica amministrativa. E' stata così eseguita una notifica di ordinanza di ingiunzione del Prefetto di Lucca. La donna invece è stata denunciata in stato di libertà per il reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella notte invece gli agenti sono intervenuti sia in via dell'Aeroporto che tra Piazza Dante e Piazza dei Cavalieri. Alle ore 01.30 circa una pattuglia è andata al Parco Falcone e Borsellino per la segnalazione di schiamazzi fatta da alcuni residenti. Sul posto i poliziotti hanno identificato 3 giovani studenti stranieri del programma Erasmus, i quali stavano festeggiando la fine del periodo di apprendimento trascorso a Pisa e, scusandosi, sono poi rincasati presso il proprio domicilio.

Alle 2.20 circa, altra chiamata di cittadini che lamentavano rumori provocati da gruppi di ragazzi, che a loro dire passano le serate a bere e ad ascoltare musica, disturbando la quiete pubblica. Al passaggio delle pattuglie, tra Piazza Dante e Piazza dei Cavalieri, i ragazzi, circa una ventina, stavano chiacchierando, e da un controllo approfondito non veniva riscontrata la presenza di strumenti o apparecchi sonori. I ragazzi sono stati invitati a tenere basso il tono della voce per non disturbare il riposo dei residenti.