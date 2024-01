Offendono i Carabinieri durante un controllo sui lungarni

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno segnalato all’autorità giudiziaria due conducenti.

Il primo è stato controllato dai militari dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera. Il guidatore è risultato positivo all'alcoltest, con tasso superiore al doppio consentito dalla legge. Condotto presso gli uffici del Comando Compagnia di Pontedera, da più approfonditi accertamenti, è emerso che l'uomo era sprovvisto di patente di guida, poiché sospesa a tempo indeterminato, e in possesso di modico quantitativo di hashish.

Terminate le incombenze di rito, l’automobilista è stato così denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e segnalato per la detenzione di hashish ai fini dell’uso personale e per la guida con patente sospesa. Il veicolo, di sua proprietà, è stato sottoposto a fermo amministrativo ai fini della confisca.



I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno invece denunciato due persone.

Sui lungarni hanno infatti sorpreso un conducente che, sottoposto al controllo con etilometro, è risultato positivo all’alcoltest con tasso superiore a tre volte il limite consentito. Sono così scattati il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo, cui si è aggiunta, a margine, la segnalazione all’autorità giudiziaria anche per il passeggero che ha pronunciato, insieme al guidatore, durante il controllo, frasi oltraggiose nei confronti dei militari operanti.