Iva Zanicchi dà della 't****' a Selvaggia Lucarelli, Susanna Ceccardi la difende: è bagarre sui social

I social sono sempre più l'agone mediatico dove si sviluppano schermaglie dialettiche, confronti politici, battibecchi da bar e furiose discussioni su valori, concetti e diritti. Sono il territorio dove tutto è concesso ma, allo stesso tempo, tutto è costantemente passato sotto la lente d'ingrandimento dell'opinione pubblica e del giudizio senza filtri. L'episodio accaduto nello scorso fine settimana, in seguito alla puntata d'esordio di 'Ballando con le stelle' su Rai1 di sabato 8 ottobre, rientra in questa categoria.

Dopo la sua esibizione, la concorrente Iva Zanicchi si è sottoposta al voto della giuria. Tra i membri c'era la giornalista Selvaggia Lucarelli, che alla cantante ha rifilato un sonoro 'zero'. L'Aquila di Ligonchio ha incassato il giudizio dapprima con un mezzo sorriso poi, nascondendo il volto sulla spalla del suo partner Samuel Peron, si è lasciata andare a un commento decisamente inelegante: "Che t****!". Convinta di non essere sentita, mentre invece il microfono era ancora aperto. Tanto che gli autori del programma hanno immediatamente avvisato la conduttrice Milly Carlucci, che ha ventilato la possibilità di conseguenze per i protagonisti dell'episodio.

Selvaggia Lucarelli, postando sul suo profilo Twitter lo spezzone del programma contenente l'offesa ricevuta, ha spiegato di aspettarsi le scuse della Zanicchi. Immediati i messaggi di vicinanza e supporto alla giornalista, ma anche quelli che hanno teso a minimizzare l'accaduto o che hanno preso le difese della cantante. Tra questi anche quello postato da Susanna Ceccardi: l'europarlamentare della Lega ha scritto "Una signora che si mette in gioco ad 82 anni è comunque un modello per tante persone. La vita è bella e si può vivere con spensieratezza a qualsiasi età. Io sto con Iva Zanicchi, donna verace e simpatica. Forza Aquila di Ligonchio!".

Un post arrivato quasi in contemporanea alle scuse pubbliche della stessa Iva Zanicchi, rivolte dopo meno di 24 ore dall'episodio a Selvaggia Lucarelli. Che poi ha ripreso il tweet della Ceccardi commentandolo così: "L’europarlamentare leghista Ceccardi solidarizza con chi dá della t**** a una donna. Poi dice perché la Lega ormai la votano giusto i parenti".