Vecchiano studia la ripartenza con l'Officina di Comunità

Si svolgerà giovedì 9 giugno alle 16.30 in Sala Consiliare l'evento pubblico di lancio del processo partecipativo 'Ripartiamo tutti... a piedi e in bicicletta': "Siamo quasi arrivati a 200 compilazioni del questionario sulla mobilità sostenibile che è parte integrante di questo percorso messo a punto dal Comune di Vecchiano e finanziato dalla Regione Toscana, realizzato in collaborazione con Comunità Interattive" spiega il sindaco Massimiliano Angori. "Invito tutti coloro che lo desiderano sia a compilare il questionario suddetto, sia a prendere parte all'incontro del prossimo 9 giugno: si tratta della prima Officina di Comunità, i nuovi strumenti di partecipazione messi a punto dalla nostra amministrazione comunale, che si pone comunque un obiettivo fondamentale: quello di promuovere nuovi modelli di viabilità nel rispetto della vita dei nostri borghi e anche di promuovere stili di vita sani che, se possibile, migliorino anche la socialità" afferma il primo cittadino.

"Dopo l’incontro con il gruppo dei promotori, una sorta di cabina di regia che si è svolto nel mese di maggio, composta da attivatori di comunità su questo tema, rappresentanti della Consulta del Volontariato, dell’amministrazione comunale, della FIAB e le promotrici, è il momento adesso dell'incontro di lancio pubblico,cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare" aggiunge l'assessore alla Partecipazione Mina Canarini. "Interverranno esperti che ci aiuteranno a riflettere quali suggestioni siano adatte per Vecchiano, legate ad una nuova mobilità che può fare bene all'economia e alla salute di una comunità. Entro l'8 giugno alle 13, inoltre, è possibile prendere parte alla manifestazione di interesse, compilando il modulo relativo, per far parte attivamente del percorso di partecipazione" conclude l'assessore Canarini. Appuntamento poi il 9 giugno alle 16.30 in Sala Consiliare per il lancio pubblico dell'evento.