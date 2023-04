Olimpiadi di primo soccorso per studenti: vince il Santoni di Pisa

Si sono svolte domenica scorsa nel centro storico di Vicopisano le Olimpiadi di primo soccorso per studenti. L'appuntamento è stato organizzato dalla Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Toscana, con il coinvolgimento attivo della Croce Rossa Italiana Comitato di Uliveto Terme e la Croce Rossa Italiana Unità Territoriale di San Giovanni alla Vena. Nel borgo sono stati ambientati i quattro scenari di primo soccorso: Piazza Cavalca ha accolto il Villaggio della Croce Rossa dove, alle 12, si è svolta anche una dimostrazione di manovre salvavita salvavita aperta alla cittadinanza.

Le gare si sono concluse con l'Istituto Santoni di Pisa che ha vinto le gare regionali Cri Toscana, al secondo posto si è classificato il Liceo Scientifico Amedeo di Savoia di Pistoia e al terzo posto l'Iti Sismondi Pacinotti di Pescia. Al quarto ex æquo il Liceo Scientifico A. Gramsci di Firenze e l'Itis Buzzi di Prato. La Croce Rossa si complimenta con tutti i ragazzi per l'impegno e per lo spirito con cui hanno affrontato questa competizione. Il presidente Filippo Pellegrini della Cri di Uliveto Terme racconta che "è stata una giornata importante dove si è tenuta per la prima volta a livello regionale questa manifestazione, in un borgo medioevale che ha fatto da cornice. Questa gara ha avuto due aspetti di una formazione, sia interna per i nostri volontari che esterna con il coinvolgimento di studenti e cittadini".

Alla premiazione hanno partecipato il delegato alle politiche giovanili della Regione Toscana, Bernard Dika, il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, tramite la sindaca Arianna Buti, e il sindaco Matteo Ferrucci, oltre ai rappresentanti della Croce Rossa Italiana a livello regionale e locale.