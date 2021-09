Olivicoltura, biodiversità e impresa: ciclo di incontri e convegni gratuiti promossi da Coldiretti 

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Un ciclo di convegni ed incontri gratuiti in presenza e online su biodiversità, condizionalità, creazione di imprese, energie rinnovabili e produzioni agricole promosso da Coldiretti nell’ambito del progetto “Agor Agri” finanziato dalla misura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni informative” del Piano di Sviluppo Regionale della Toscana. Gli appuntamenti sono rivolti ad imprenditori agricoli, dipendenti, coadiuvanti familiari e soci di società.

Si riparte lunedì 27 settembre (dalle 9.00 alle 13.00) con l’incontro in presenza dal titolo “L’olivicoltura nella zona pisana: criticità e prospettive” che si terrà all’Incubatore di imprese di Peccioli (via Boccioni, 1) a cui parteciperanno il Presidente di Coldiretti Toscana, nonché Presidente del Consorzio per l’Olio Toscano Igp, Fabrizio Filippi, Alberto Grimelli (agronomo e direttore di Teatro Naturale), Gianluca Bovoli (Strada dell’olio dei Monti Pisani), Licia Gambini (capo panel ASCOE Peccioli), Domenico D’Alessio (capo panel Camera di Commercio di Pisa).

Già programmando anche un secondo appuntamento, questa volta dedicato al tema della biodiversità in agenda giovedì 7 ottobre (dalle 9.00 alle 13.00), che si terrà alla Tenuta Bellavista Insuese (Ristorante Biostè) a Guasticce (via della Chiesa, 69). All’incontro partecipano Marco Calcaprina (Dottore in scienze ambientali), Giulia Carpi (agronomo centro lombricoltura toscano) e Raffaele Mana (agronomo Agrimana Consulting). Per partecipare a questo incontro è necessario essere in possesso di green pass da tampone o vaccino.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo a marta.zampaglione@coldiretti. it.

Per informazioni www.pisa. coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook @coldirettipisalivorno