Offende la Municipale per la chiusura di una strada: denunciata

Una donna è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale dopo che, durante il passaggio della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico da Cascina, questa aveva offeso tre agenti della Polizia municipale intenti a svolgere il loro lavoro. Nei giorni scorsi il nucleo Polizia giudiziaria della Municipale di Cascina ha convocato al comando la giovane donna che pochi giorni prima, transitando sul territorio cascinese, aveva offeso dal finestrino tre agenti, 'colpevoli' probabilmente di aver chiuso la strada per il passaggio della nota manifestazione sportiva. La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica per oltraggio a pubblico ufficiale. "Non è ammissibile - sottolinea il comandante Michele Stefanelli - che i nostri agenti siano offesi ed oltraggiati mentre eseguono ordini e si adoperano per il bene comune, pur comprendendo il disagio causato da un blocco stradale".