Guglielmo Marconi, donato al Comune un busto dello scienziato

È stato donato ieri, martedì 12 ottobre, in occasione dei 90 anni dall’accensione del Cristo Redentore di Rio de Janeiro attraverso il segnale radio inviato dai trasmettitori di Coltano, un busto in gesso che ritrae Guglielmo Marconi. A donarlo al Comune di Pisa, i consiglieri comunali Riccardo Buscemi e Virginia Mancini che lo hanno acquistato da un artigiano locale e l’hanno fatto recapitare a Palazzo Gambacorti per consegnarlo al sindaco di Pisa Michele Conti. Il busto rimarrà per un primo periodo nel palazzo comunale per poi essere trasferito al Museo della Villa Medicea di Coltano.