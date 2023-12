Al Teatro Verdi in scena l'omaggio a Titta Ruffo

Grande omaggio, stamani sabato 2 dicembre, al baritono pisano Titta Ruffo a settant’anni dalla scomparsa. Comune di Pisa, Teatro Verdi di Pisa e Associazione degli Amici della Lirica hanno festeggiato con una bellissima mattina dedicata alle scuole pisane con indirizzo musicale. Gli studenti del Liceo Musicale 'Giosuè Carducci' hanno letto brani tratti da 'La mia Parabola', l’autobiografia del baritono, intercalati da intermezzi musicali eseguiti dagli studenti delle scuole dell’Istituto Comprensivo 'Leonardo Fibonacci', Istituto Comprensivo 'Liana Strenta Tongiorgi' e Istituto Comprensivo 'Giuseppe Toniolo'.

“Un grande cantante e un grande esempio per le giovani generazioni - ha dichiarato l’assessore alla Scuola del Comune di Pisa Riccardo Buscemi - Titta Ruffo all’apice del suo successo decise di smettere di cantare, come protesta dopo l’uccisione di suo cognato, l’onorevole Giacomo Matteotti, assassinato per ordine del regime fascista. Si esibì per l’ultima volta in Italia, proprio al Teatro Verdi di Pisa. Una bellissima figura che i giovani pisani devono conoscere e apprezzare: un grande artista e un grande uomo”.



Nella mattinata, in cui sono intervenuti oltre all’assessore Buscemi, Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente della Fondazione Teatro di Pisa, Mario Pellegrini Filippeschi, presidente degli Amici della Lirica, e i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti, è stato presentato il bassorilievo raffigurante l’artista realizzato dagli studenti del Liceo Artistico 'Franco Russoli' che sarà collocato nella via intitolata al baritono, nel cuore di Pisa.