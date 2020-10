Mister Italia: un pisano in testa alla classifica dei 'Like'

Un ventenne pisano, Omar Spoleti, guida la classifica di Mister Italia Like. Sono infatti riprese le selezioni online di Mister Italia, il concorso di bellezza maschile abbinato ai maggiori male beauty contest mondiali. La versione virtuale del concorso si suddivide in due categorie che sono Mister Italia Web e Mister Italia Like. Nel primo caso una giuria, dopo aver visto le foto dei concorrenti in gara, assegna le prime tre posizioni che accedono direttamente alle fasi nazionali in programma in Friuli Venezia Giulia dal 5 all’8 dicembre con finale a Lignano Sabbiadoro.

Nel caso della categoria 'like' i primi tre si rimetteranno in gara in una finale nazionale di questo titolo, finale che si terrà rigorosamente online e che darà diritto ai primi classificati di accedere alle fasi nazionali live. Al momento la classifica vede al primo posto Omar Spoleti con 982 like, davanti Giovanni Gargiulo (505 like, 23 anni, Trieste) e Angelo Pavone (417 like, 21 anni, Catania). Omar ha 20 anni, abita a Pisa, è alto 1.80, è del segno del cancro, capelli castani e occhi marrone, si definisce ambizioso, determinato e altruista. La sua ambizione è: diventare una persona che verrà ricordata.