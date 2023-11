Omicidio Cecchettin, Non Una di Meno Pisa torna in piazza

Di nuovo in piazza, perché "non potevamo aspettare". Le attiviste di Non Una di Meno Pisa torneranno oggi, 20 novembre, a sfilate in centro città, a seguito di quanto emerso sulla morte di Giulia Cecchettin, efferato fatto di sangue per il quale è accusato di omicidio l'ex fidanzato 22enne. L'appuntamento è dalle ore 18. "Siamo terribilmente arrabbiat?, doloranti, ma soprattutto furios?. Furiose con la stampa che, pur immaginando l'epilogo di questa vicenda, ha continuato per giorni a parlare della 'storia d'amore cresciuta tra i banchi dell'università', raccontando una coppia di fidanzatini felici che avevano 'tanti interessi in comune che li hanno avvicinati'. Siamo furios? perché sappiamo che succederà ancora. E abbiamo bisogno di essere insieme, per stringerci, per arrabbiarci. Per Giulia, per tutte le altre che non ci sono più. Per noi, per tutt?".

Le manifestazioni sono nel solco del lancio della Giornata internazionale contro la violenza di genere, prevista per sabato 25 novembre, con Non Una di Meno che per l'ottavo anno consecutivo organizza una protesta nazionale, a Roma e Messina. E' una questione anche politica: "Il governo Meloni - scrive il gruppo nella nota di lancio - ha prodotto un contrasto solo formale e sensazionalistico a questi fenomeni, inasprendo le pene, strumentalizzando gli stupri di Palermo e Caivano, militarizzando il linguaggio e i territori considerati 'problematici' a causa della povertà e della marginalità sociale, evidenziando ed accrescendo un antimeridionalismo sempre più feroce e discriminatorio. Il governo tace invece sulle misure reali per il contrasto alla violenza, come il reddito di autodeterminazione, l'allargamento dei criteri di assegnazione per le case popolari e, più in generale, le garanzie per il diritto all'abitare, sottraendo fondi ai servizi e al welfare svincolati dalla famiglia, e centrati sulla libertà di scelta".

Concimitante sarà anche un'altra manifestazione, in quanto oggi, 20 novembre, "è il Transgender Day of Remembrance, la ricorrenza annuale dedicata al ricordo e alla memoria delle vittime di odio e violenza transfobica. Durante la passeggiata di stasera a Pisa, ci uniremo alla piazza chiamata per le ore 19 in Largo Ciro Menotti da Associazione Consultorio Transgenere, Casa Rifugio Marcella e Pinkriot Arcigay Pisa". In questo caso "lo stesso governo ha portato avanti un attacco spietato alle famiglie omogenitoriali, fomentando l'omofobia e legittimando le discriminazioni".