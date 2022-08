Omicidio a Pisa, vertice in Prefettura: "Prevenzione e legalità per evitare il ripetersi di tragedie come quella di domenica"

Si è svolta stamattina in Prefettura, come rende noto il sindaco di Pisa Michele Conti, una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo l'omicidio di Halim Hamza avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Corridoni. Mentre gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire il movente del delitto (la versione fornita dal reo confesso autore non convincerebbe fino in fondo), la sicurezza in zona stazione è tornata prepotentemente sotto i riflettori.