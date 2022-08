Sparatoria in strada a Sasso Pisano: un morto

Omicidio intorno alle 19.30 di ieri, 18 agosto, a Sasso Pisano, nel comune di Castelnuovo Valdicecina. A perdere la vita un uomo albanese di 36 anni, raggiunto da colpi di pistola in strada, proprio all'ingresso del paese. In fuga, secondo alcune testimonianze, ci sarebbero due uomini a bordo di un'auto.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Volterra e quelli del Nucleo Investigativo da Pisa per cercare di ricostruire la dinamica esatta ed individuare i responsabili che potrebbero essersi nascosti in qualche casolare della zona. Alla base dell'omicidio potrebbe esserci un regolamento di conti ma al momento tutte le ipotesi sono aperte.



Secondo una prima ricostruzione l'uomo deceduto si trovava a bordo di un'auto con un conoscente quando due individui a volto coperto si sono avvicinati al veicolo e hanno aperto il fuoco prima di fuggire. Sarebbe stata la persona in auto con il 36enne albanese a dare l'allarme recandosi in un locale della zona, ma per il 36enne non c'è stato niente da fare.