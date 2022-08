Omicidio in via Corridoni: uomo accoltellato a morte

Un uomo a terra, sul marciapiede, immerso in una pozza di sangue. Senza nessuna speranza di salvarsi: il cadavere di un uomo è stato trovato nel tardo pomeriggio di domenica 7 agosto in via Corridoni, vicino alla stazione centrale. La vittima, di origini nordafricane, è stata uccisa al termine di un'aggressione a colpi di coltello. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine, accompagnate dagli operatori del 118.

Notizia in aggiornamento