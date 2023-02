Abbandonò il luogo dell'incidente provocato da lui: identificato e denunciato

L'Ufficio prevenzione generale della Questura ha denunciato alla Procura della Repubblica, per il reato di omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale e fuga, un cittadino nordafricano 37enne residente a Pisa. L’indagato, lo scorso 3 febbraio a Migliarino, all'incrocio semaforico tra l'Aurelia e via Fermi, si è reso responsabile di un sinistro stradale tamponando l'auto che lo precedeva al semaforo. Successivamente si è allontanato dal luogo dell'incidente, abbandonando il veicolo senza prestare soccorso alle persone coinvolte e senza attendere l'arrivo delle forze dell'ordine. Al 37enne è stata ritirata la patente di guida rilasciata dalle autorità marocchine.