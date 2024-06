Online il nuovo sito del Comune di Pisa

E' andato on line il portale del Comune di Pisa completamente rinnovato sia nei contenuti che nella navigazione. Da questa mattina allo stesso indirizzo www.comune.pisa.it, gli utenti e i cittadini hanno potuto trovare una nuova interfaccia, con una grafica coerente, un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale e rispondente a una maggiore interattività tra l’Amministrazione e i cittadini. La revisione del sito istituzionale è stata finanziata con i fondi l Pnrr (Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici) per un importo pari a 328.160 euro.

"Il nuovo portale risulta più fruibile e accessibile, secondo un modello di sito comunale standardizzato e comune per tutte le Pubbliche Amministrazioni - dice l’assessore alla Partecipazione, rapporti con il cittadino e semplificazione amministrativa, Gabriella Porcaro - in questo modo viene favorita l’usabilità e l’accessibilità del portale per tutti quei servizi che i cittadini possono richiedere al Comune direttamente dal proprio pc o smartphone senza doversi necessariamente recare agli sportelli comunali. Abbiamo realizzato il portale secondo il modello previsto per i siti dei Comuni italiani, nel rispetto delle normative vigenti, e anticipando alcuni standard a livello europeo in termini di trasparenza".

Il nuovo sito, realizzato secondo le linee guida di Designers Italia per i siti web della PA redatte dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) in collaborazione con il Dipartimento della Trasformazione Digitale (DTD), ha l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione. Viene applicato il 'responsive web design' (RWD), ovvero la capacità di adattarsi graficamente in modo automatico e ottimale al dispositivo con il quale viene visualizzato dall’utente (Computer, Tablet, Smartphone, ecc.).

I servizi sono posti al centro della navigazione, per un’accessibilità pienamente supportata, a prescindere dal dispositivo utilizzato. L’implementazione dei servizi, oltre a consentire il raggiungimento e rispetto delle Linee Guida a livello nazionale, anticipa anche gli standard europei migliorando in tal modo la qualità complessiva dell’esperienza del cittadino. I cittadini, attraverso questi strumenti interattivi, potranno quindi presentare una domanda per ottenere bonus economici, richiedere l’assegnazione di un alloggio, richiedere una pubblicazione di matrimonio, richiedere l’accesso agli atti, ecc.. Tutto questo direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone, utilizzando interfacce standardizzate e comuni ad altri siti della Pubblica Amministrazione.