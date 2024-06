Festa della Repubblica: onorificenze al merito dal Presidente della Repubblica

Nell’ambito delle celebrazioni del 78° Anniversario della Fondazione della Repubblica, svoltesi ieri mattina in Piazza Mazzini, a Pisa, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, il Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro ha proceduto alla consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini della nostra provincia che si sono distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari.

Ecco l’elenco dei 14 insigniti:

Insignito dell’onorificenza di Commendatore dell'ordine 'Al Merito Della Repubblica Italiana':

- ALESSANDRO FURIESI, DIRETTORE DELL’ARCHIVIO STORICO DIOCESANO, SEGRETARIO DELLA CURIA VESCOVILE DI VOLTERRA

Insigniti dell’onorificenza di Cavaliere dell'ordine 'Al Merito Della Repubblica Italiana':

- GEN. B. SERGIO CARDEA:

- Ten. Col. ALESSANDRO PALOMBA

- CAPO REPARTO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO FABIO GHIMENTI



- ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO ALESSANDRO SUSINI



- RENZO CASTELLI



- LGT BRUNO MARA



- LGT C.S. MARCO BARBANI

- LGT MAURIZIO CATALANOTTI

- AVV. NICOLA TAMBURINI

- LEONARDO BARGAGNA

- LGT C.S. CARABINIERI GIOVANNI ALFIERI

- LGT BENEDETTO PATTI

- LGTL C.S. LUCA SALOTTI