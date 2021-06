Open day per gli over 60: vaccino J&J a disposizione senza prenotazione

Possibilità di vaccinarsi senza aver prenotato oggi, giovedì 10 giugno, in Toscana. Per gli over 60 che si presenteranno negli hub vaccinali del Mandela Forum di Firenze e del Pellegrinaio Novo di Prato sarà infatti possibile vaccinarsi direttamente con il siero Johnson&Johnson.

La modalità 'open day', dopo la possibilità di prenotazione 'last minute' offerta ieri sera, consentirà quindi agli over 60 che devono ancora ancora vaccinarsi un rapido accesso alle oltre 1600 dosi di Johnson&Johnson disponibili a Firenze e alle circa 300 di Prato.

Gli interessati potranno recarsi nell'hub fiorentino fino da stamani, mentre il Pellegrinaio Novo di Prato sarà operativo dalle ore 14. Si ricorda che il vaccino J&J è monodose e dunque non necessita di richiamo.