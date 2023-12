Vaccini per il Covid: tutto pronto per gli Open day del 21 e 22 dicembre

Due giornate per aumentare ulteriormente la copertura vaccinale contro il Covid che, secondo i dati ufficiali, tocca in Toscana la punta più alta di tutto il Paese per quanto riguarda anziani e fragili. Regione e Asl sono pronte per gli Open Day in programma giovedì 21 e venerdì 22 dicembre.

Per l’occasione è stata ampliata la normale offerta dei centri di vaccinazione, estendendo gli orari di apertura di quelli già attivi nei capoluoghi di provincia e garantendo una vasta copertura territoriale. Chi ha più di 18 anni potrà vaccinarsi senza prenotazione, semplicemente accedendo ai presidi sanitari dedicati.

Sarà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale alle categorie per le quali è raccomandata dalle indicazioni ministeriali ovvero persone che hanno compiuto almeno 60 anni e persone fragili. L'elenco e gli orari dei centri e dei punti di vaccinali aperti nelle due giornate è disponibile sul sito della Regione Toscana: regione.toscana.it/vaccinicovid.

"I dati ci dicono che stiamo facendo un lavoro importante sulla copertura vaccinale contro il Covid-19" affermano il presidente Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini commentando il livello di copertura che si attesta al 15,3% per la popolazione over 60 (6,9% media Italia), e al 21,5% per gli over 80 (10,2% media nazionale).

"Ma - proseguono - anche in Toscana ci sono ancora troppi anziani e fragili che non l’hanno ancora fatto ed è proprio a loro che rivolgiamo l’invito a vaccinarsi. Oltre ai canali tradizionali dei medici di medicina generale e il portale regionale, domani e dopodomani diamo l’opportunità di accedere liberamente a tutti i punti di vaccinazione senza prenotazione. In questa fase dell’anno in cui si presentano occasioni di socialità e di contatto, vaccinarsi è una forma di tutela della salute individuale e collettiva che invitiamo tutti a cogliere, specialmente per proteggere le categorie più a rischio".

Oltre ai due Open day, infatti, la Regione Toscana specifica che restano pienamente operative le altre modalità di somministrazione, ovvero quelle prenotate sul portale regionale (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it) e quelle presso il proprio medico di famiglia.