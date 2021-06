Open day per vaccini agli over 65 a Ospedaletto

Continuano gli open day con accesso libero, senza prenotazione, sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, per il vaccino anti-Covid. Oggi, 5 giugno, ne sono in programma altri due a Carrara e Pisa, indirizzati in maniera specifica alla popolazione over 60.

L'età massima prevista è di 79 anni, con dosi di vaccino Vaxzevria (AstraZeneca). Per Pisa la sede è quella di Ospedaletto, via Bellatalla, 1; oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 220 vaccini, che verranno somministrati dalle 7.30 alle 13. L'altra sede è Carrarafiere, via Maestri del Marmo - padiglione E; oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 561 vaccini in più, che verranno somministrati dalle 8.30 alle 20.

Nella giornata di ieri, 4 giugno, all'open day di Pontedera presso il Centro vaccinale di Piazza del Mercato, sono stati somministrati 70 vaccini su 165 disponibili la mattina, nel pomeriggio 65 su altri 165 disponibili. L’invito alla popolazione è possibilmente quello di arrivare sul posto già con la documentazione prevista (modulo allegato con questionario sullo stato di salute che il medico utilizzerà per anamnesi e consenso informato). Sul sito dell’Asl Toscana nord ovest sono reperibili le ulteriori indicazioni.