Informazione, cura e prevenzione al femminile: torna l'(H)Open Week di Fondazione Onda

Ottava edizione dell’(H)Open Week di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile. Così anche in Aoup, come in tutti gli altri ospedali italiani del network dei Bollini rosa, dal 17 al 22 aprile saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in tantissime aree specialistiche: Ecco l’elenco degli appuntamenti (per la maggior parte dei quali è obbligatoria la prenotazione telefonica o per email) fino a esaurimento dei posti disponibili, specificando sempre l’oggetto: 'Bollini rosa'.

17 APRILE. Visite endocrinologiche (Unità operativa Endocrinologia 1 - dottoresse Lucia Antonangeli e Lucia Montanelli): dalle 14 alle 16.30 - Presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 8 (piano terra). Prenotazione obbligatoria al numero 050 995001 (telefonare da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, dalle 9 alle 12. Per informazioni inviare mail a: endo@endoc.med.unipi.it).

Consulenze cardiologiche (Unità operativa Cardiologia 1 - dottoressa Caterina Palagi) nei seguenti giorni: 17- 18 -19 e 21 aprile dalle 14 alle 18:15 (consulenze cardiologiche complete di ecocolordoppler cardiaco a riposo) - Presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio10 - piano terra - Area verde). Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: dip.ctv@ao-pisa.toscana.it

Convegno in presenza su: 'Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori ginecologici ereditari' (Programma Ginecologia oncologica - professore Angiolo Gadducci) dalle 15 alle 16:30 al presidio ospedaliero di Santa Chiara, Edificio 5, Aula II piano. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: f.pancetti@ao-pisa.toscana.it.

Webinar su: 'Il pavimento pelvico femminile e le sue problematiche' (Sezione dipartimentale di Chirurgia proctologica e perineale - dottoressa Bernardina Fabiani) dalle 17:30 – 18:30 - Link per il collegamento: https://us06web.zoom.us/j/82481591123?pwd=WEF4UXZLZGYxYW02a1ZkejM0aFB4UT09

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: proctopelvi@ao-pisa.toscana.it (entro il 13 aprile, con nome, cognome e numero di telefono)

18 APRILE. Visite diabetologiche: il 18 e 20 aprile, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:30 (Unità operativa Malattie metaboliche e diabetologia - professoressa Angela Dardano) - Presidio ospedaliero di Cisanello - Unità operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia - percorso celeste; II piano, stanza 32, ambulatorio Day Hospital/Day Service. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo angela.dardano@unipi.it dal 7 al 14 aprile. L’invito è rivolto alle donne di età superiore a 18 anni non diabetiche, ma a rischio di diabete mellito tipo 2 (familiarità positiva per diabete mellito tipo 2, riscontro di alterati indici glicemici in un precedente test di laboratorio, sovrappeso/obesità, sedentarietà, parto di un neonato di peso maggiore di 4 kg o pregresso diabete gestazionale, steatosi epatica, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, evidenza clinica di malattie cardio-vascolari) e alle donne (sempre di età superiore a 18 anni) che non hanno il diabete mellito e siano interessate a conoscere il proprio rischio personale di svilupparlo e le eventuali strategie per prevenirne la comparsa. Saranno offerti gratuitamente: visita diabetologica, consulenza dietetico-nutrizionale, colloquio sul corretto stile di vita, valutazione del rischio di sviluppare il diabete mellito tipo 2 mediante un questionario e misurazione della glicemia capillare mediante glucostick. Le donne a rischio di diabete mellito tipo 2 saranno poi prese in carico direttamente dalla struttura.

Visite psichiatriche, visite per insonnia (Unità operativa Psichiatria 2 - dottoressa Laura Palagini): dalle 14 alle 16 - Presidio ospedaliero di Santa Chiara - Edificio 5, piano terra - Valutazione e trattamento dei disturbi del sonno e dei possibili disturbi correlati (ansia o depressione) e colloquio clinico (con somministrazione scale di valutazione specialistiche). Prenotazione obbligatoria al numero 050992965 (dalle 9 alle 12) - Per informazioni, scrivere a: lpalagini@gmail.com).

Visite cardiologiche (Unità operativa Medicina 1 - Percorso Donna Cuore - dottoressa Teresa Caputo), nei giorni 18 e 20 aprile, dalle 8 alle 11 - Presidio ospedaliero di Santa Chiara, Edificio 12, I piano, stanza 54. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo email: ed.12openweek@ao-pisa.toscana.it. L’offerta è rivolta alle donne dai 18 anni in su (portare eventuale documentazione clinica personale).

19 APRILE. Ecocolordoppler cardiaco a riposo (Sezione dipartimentale Cardiochirurgia - professore Andrea Colli e dottor Giusuè Salvatore Falcetta) il 19 e 20 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 - Presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 10, percorso B1 - I piano - Esame indicato per pazienti dai 50 ai 65 anni che abbiano affanno, gonfiore delle gambe, soffio cardiaco, familiarità per cardiopatia. Prenotazione obbligatoria al numero: 050.995261 (telefonare il 17 e 18 aprile dalle 9.30 alle 12.30).

Visite ginecologiche (Unità operativa Ostetricia e Ginecologia 2 - dottoressa Silvia Garibaldi): dalle 9 alle 12 - Presidio ospedaliero di Santa Chiara, Edificio 5, I piano, stanza blu. Prenotazione obbligatoria al numero: 050.993681 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 fino al 14 aprile).

Consulenza percorso procreazione medicalmente assistita (colloquio per infertilità di coppia con il dottor Vito Cela) dalle 8:30 alle 11:30 - Presidio ospedaliero di Santa Chiara - Edificio 5 - II piano. Prenotazione obbligatoria al numero: 050992948 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 fino al 14 aprile).

20 APRILE. Ecografia pelvica transvaginale (Unità operativa Ostetricia e Ginecologia 2 - dottoressa Letizia Fornaciari): dalle 9.30 alle 12.45 - Presidio ospedaliero di Santa Chiara - Edificio 5, piano terra, stanza 5. Prenotazione obbligatoria al numero: 050/993681 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 fino al 18 aprile).

Visite psichiatriche (Unità operativa Psichiatria - Equipe professoressa Liliana Dell’Osso) il 20 e 21 aprile, dalle 9 alle 12 - Presidio ospedaliero di Santa Chiara - Edificio 5, piano terra. Prenotazione obbligatoria al numero: 050.992965 (dalle 9 alle 12).

Visite cardiologiche con Ecg (Unità operativa Cardiologia 2 - Dott.ssa Valentina Barletta) dalle 14 alle 18 - Presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 10 - Ambulatori II piano - Prenotazione obbligatoria al numero 050.996975 (dalle 9 alle 12) - Iniziativa rivolta a donne di età tra i 40 e i 55 anni, che presentino fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia, abitudine al fumo). Si consiglia di portare in visione alla visita esami ematochimici recenti per una migliore valutazione e discussione del quadro clinico.

Incontro di gruppo per pazienti con tumore al seno e i loro caregivers (Unità operativa Senologia - dottoresse Valeria Camilleri e Teresa Vigiliante) - dalle 15 alle 17 - Presidio ospedaliero di Santa Chiara - Edificio 6, Aula multidisciplinare piano terra. Prenotazione obbligatoria al numero 050 993527 oppure all’indirizzo email a valeria.camilleri@ao-pisa.toscana.it. L’incontro, dal titolo 'Le dinamiche comunicative tra pazienti e caregivers' consisterà in una sessione attiva di gruppo, suddivisa in due parti, rivolta alle donne in cura al Centro Senologico dell’Aoup e ai loro caregivers: 'Breve Psicoeducazione relativa alla comunicazione e alle difficoltà comunicative che avvengono tra pazienti e caregivers'; 'Esercizi guidati attraverso cui promuovere la comunicazione assertiva'.

21 APRILE. Webinar su 'Rischi e consapevolezza in materia di malattie sessualmente trasmesse' (Sezione dipartimentale Chirurgia proctologica e perineale - dottoressa Claudia Menconi) su piattaforma Zoom dalle 15 alle 16.30. Il link per il collegamento verrà fornito direttamente agli iscritti. E’ obbligatoria la prenotazione all’indirizzo email: c.menconi@ao-pisa.toscana.it.

22 APRILE. Convegno in presenza su: 'Test genetici e genomici nel tumore della mammella: istruzioni per l’uso' (con professionisti e ricercatori del Polo oncologico dell’Aoup) dalle 10 alle 12 - Presidio ospedaliero di Santa Chiara - Edificio 22 - Sala riunioni, piano terra Polo oncologico. Verranno affrontate le tematiche inerenti la diagnosi del tumore al seno, la gestione dei trattamenti preventivi e l’utilizzo di nuove tecnologie come i test genetici e genomici nell’inquadramento del rischio eredo-familiare e della prognosi. Spazio anche a prevenzione, stili di vita e sperimentazione clinica in oncologia. Non è obbligatoria la prenotazione. Tutte le iniziative sono coordinate dalla referente aziendale per i Bollini rosa dottoressa Federica Marchetti. Maggiori informazioni su: www.bollinirosa.it.