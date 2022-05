Peccioli: si ferisce con la motosega ad una gamba

Incidente sul lavoro intorno a mezzogiorno di oggi, 20 maggio, a Peccioli, in via Poggio al Pino. Un giardiniere di una ditta di potatura si è procurato una ferita ad una gamba mentre stava utilizzando la motosega. L'uomo, di 32 anni, è stato soccorso dal 118 intervenuto con la locale Misericordia che ha provveduto al trasporto all'ospedale di Pontedera in codice giallo. Al momento dell'arrivo dei sanitari l'operaio era cosciente.