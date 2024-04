Uno scoppio ferisce un operaio: nel cantiere c'erano detonatori della seconda guerra mondiale

Circa un mese fa, nel comune di San Giuliano Terme in via Fogazzano, un operaio edile è rimasto ferito a causa della deflagrazione di alcuni detonatori, attivati dalle scintille prodotte durante il taglio di parti metalliche nell'area di cantiere dove stava lavorando. Per lui, fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze, come evidenziato dopo la necessaria visita in ospedale. Il cantiere è stato da allora posto sotto sequestro per accertamenti. L'origine di quel pericoloso materiale è stata scoperta: il 2° Reggimento Genio Pontieri dell'Esercito ha accertato che si è trattato di detonatori a miccia risalenti al secondo conflitto mondiale.

Nel dettaglio, nei giorni scorsi, vi è stato il dissequestro dell'area di cantiere, con la Prefettura che ha richiesto l'intervento degli artificieri dell'Esercito al Comando delle Forze Operative Nord di Padova. Questa mattina, 30 aprile, il team di specialisti del 2° Reggimento Genio Pontieri ha raggiunto la zona interessata e, dopo un attento esame, ha costatato che si trattava di ben 24 detonatori risalenti alla guerra. I militari hanno provveduto, dopo aver messo in sicurezza gli ordigni, ad effettuare il brillamento degli stessi presso una cava nelle vicinanze.