Via Pietrasantina, rimane folgorato mentre sta lavorando in un cantiere

Incidente sul lavoro questa mattina, 16 settembre, in via Pietrasantina a Pisa dove un operaio che, secondo le prime informazioni, stava lavorando a bordo di un mezzo in un cantiere nei pressi del cimitero è rimasto folgorato ed è stato sbalzato fuori dal macchinario a seguito della scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale del 118 per le cure del caso.