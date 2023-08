Operaio morto al depuratore: il messaggio di cordoglio del Consorzio Aquarno

Arrivano anche le parole del Consorzio Aquarno, l'azienda di cui era dipendente Alberto Fontanelli, a testimoniare il cordoglio per la tragica scomparsa dell'operaio avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 9 agosto. "Il Consorzio Aquarno esprime il proprio cordoglio ai familiari del dipendente vittima del tragico infortunio ed è vicino all'altro dipendente coinvolto e ai suoi familiari. Il Consorzio in questo momento di dolore sta collaborando con le Autorità per le indagini in corso, affinché sia chiarita con completezza la dinamica dell'accaduto".

A questo messaggio si aggiunge quello del Consorzio Depuratore di Santa Croce sull’Arno Spa: "In questo momento di dolore per l’infortunio accaduto presso il Consorzio Aquarno è vicino ai familiari del dipendente deceduto e di quello attualmente ricoverato in ospedale". Partecipa al lutto anche l'Associazione Conciatori: "Il gravissimo incidente accaduto al depuratore di Santa Croce per il quale ha perso la vita un dipendente di Aquarno e un collega versa in gravi condizioni in ospedale, ha gettato tutto il settore conciario nel più profondo lutto. Il presidente dell’Associazione Conciatori Ezio Castellani a nome di tutti i conciatori del distretto esprime le più profonde condoglianze alla famiglia di Alberto Fontanelli".

"L'Associazione Conciatori esprime altresì la sua solidarietà anche al collega ferito ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Careggi. In questo momento, la tragedia che ha colpito il comparto è così grande che il pensiero è esclusivamente rivolto alle due famiglie dei dipendenti di Aquarno".