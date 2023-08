Operaio morto a Santa Croce sull'Arno, la protesta dei Cobas: "Interruzione dal lavoro"

Interruzione dal lavoro di un quarto d'ora nei luoghi di lavoro non vincolati dalla Legge 146 e un minuto di silenzio in ogni comparto per ricordare Alberto Fontanelli e tutte le vittime di questa "strage senza colpevoli". E' l'iniziativa lanciata per domani 11 agosto alle ore 11 dai Cobas di Pisa dopo il drammatico incidente avvenuto ieri al depuratore Aquarno di Santa Croce sull'Arno costato la vita ad un operaio e provocando il grave ferimento di un altro.

"Basta morire di lavoro: l’insicurezza è la forma dell’occupazione che non può essere più tollerata - sottolineano i Cobas Pisa - la morte di Alberto a Santa Croce ci trova ancora una volta a denunciare la mancanza di tutele anche di sicurezza sui luoghi di lavoro. In ogni comparto i dispositivi di sicurezza generale e individuale sono spesso carenti, la manutenzione viene svolta in maniera approssimativa quando non è del tutto assente, l’assillo dei ritmi imposto dalle aziende porta molti lavoratori e lavoratrici ad abbandonare i dispositivi di protezione, spesso l’inesperienza o la stanchezza per turni senza fine sono fatali per lavoratori e lavoratrici precari, ma non solo, come dimostra la tragica morte di Alberto".

"Possiamo continuare a piangere i morti del lavoro? Possono lavoratori e lavoratrici continuare a subire questa aggressione quotidiana, con la consolazione che almeno un lavoro ce l’hanno? Non è arrivato il momento di dire basta a questo stillicidio, a questa violenza che sistematicamente e in maniera ricattatoria lavoratori e lavoratrici subiscono sia nella forma fisica che in quella economica e contrattuale? La solidarietà che esprimiamo dovrà trovare una forma di unità e di ribellione conflittuale: la passività non è più possibile" concludono i Cobas.