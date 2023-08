Dramma al depuratore a Santa Croce sull'Arno: morto operaio

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 9 agosto, al depuratore Aquarno di Santa Croce sull'Arno, che tratta gli scarichi delle concerie della zona del Cuoio.



Un operaio, un 42enne residente nel comprensorio del Cuoio, che stava effettuando alcuni lavori di manutenzione, è morto dopo essere precipitato in una delle vasche dell'impianto, mentre un collega è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso Pegaso.

I due erano impegnati in quota nello smontaggio della copertura di una vasca di ispessimento fanghi quando, per cause da accertare, sono precipitati.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia municipale, i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli addetti della medicina del lavoro dell'Asl per le verifiche del caso e la ricostruzione esatta della dinamica dell'incidente.