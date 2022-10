Incidente sul lavoro a Vicopisano: operaio colpito da una scarica elettrica

Incidente sul lavoro intorno a mezzogiorno di oggi, giovedì 6 ottobe, in via Vicarese a Vicopisano dove un operaio che stava lavorando su un cestello è stato colpito da una scarica elettrica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina per riportare a terra il ferito che stava lavorando in quota.



Il lavoratore, ancora vivo, è stato condotto in codice rosso in ospedale dai sanitari del 118.Per consentire le operazioni di soccorso è stata necessaria la collaborazione del gestore del servizio elettrico per interrompere la corrente.