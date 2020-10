Piazza Vittorio Emanuele: gli operatori del Progetto Homeless a presidio dei loggiati

Gli operatori del Progetto Homeless, la cabina di regia della Società della Salute della Zona Pisana per i servizi dedicati all’alta marginalità, scendono in campo per contrastare i fenomeni di degrado sotto i loggiati delle Poste centrali e più in generale in Piazza Vittorio Emanuele.

A partire da oggi (lunedì 19 ottobre) e fino almeno al 31 dicembre, infatti, tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì (dalle 14 alle 20), due operatori professionalmente preparati presidieranno la piazza, facilmente riconoscibili per il giaccone giallo fluorescente e la scritta dietro la schiena 'Unità di Strada: operatore sociale'.

“Sono lì per monitorare la situazione e favorire il più possibile la presa in carico da parte sia dei servizi sociali che di quelli per le dipendenze e la salute mentale - spiega la presidente della Società della Salute Gianna Gambaccini - ma anche per promuovere azioni di mediazione per ridurre l’impatto dei senza dimora in quella parte di città e essere un punto di riferimento a disposizione di esercenti e cittadini: proprio per questo abbiamo voluto che indossassero un abbigliamento che li renda facilmente individuabili”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’intervento, dall’importo complessivo di circa 15mila euro finanziato dal Comune di Pisa, è stato condiviso anche con il Servizio Dipendenze e la Salute Mentale Adulti dell’Azienda Ausl Toscana Nord Ovest e sarà costantemente monitorato anche dall’amministrazione comunale. “Quello attivato - conclude Gambaccini - è un percorso necessario per arrivare all’attivazione di un tavolo di confronto permanente con sicuramente la Polizia Municipale, con la quale comunque il rapporto è quasi quotidiano, ma anche con le altre forze dell’ordine e i servizi sociali e sanitari del territorio”.