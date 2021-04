Meno plastica e più pulizia a Marina di Pisa: oltre 200 partecipanti all'Operazione Plastic Free

Eccezionale successo, sia in termini di partecipazione che di pulizia e raccolta dei rifiuti, per l'Operazione Plastic Free realizzata domenica 18 aprile dai responsabili territoriali dell'associazione Plastic Free Onlus, che hanno coordinato i lavori di oltre 200 volontari intervenuti all'appello per ripulire il lungomare, la pineta e il porto di Marina di Pisa.

"E' sicuramente il più grande evento dell'associazione a Pisa" commenta con grande soddisfazione Mario De Longis, responsabile provinciale della Onlus. "Significa che l'associazione sta lavorando bene sul territorio - prosegue - e che il tema del rispetto dell'ambiente e della lotta all'abbandono dei rifiuti in plastica sta prendendo piede tra i cittadini. In 220 hanno risposto al nostro invito: nella zona del porto abbiamo ritrovato addirittura ruote di tir, e anche lamiere e altri materiali di scarico".

Nella zona del lungomare, De Longis sottolinea, "la plastica raggruppata dalle mareggiate delle scorse settimane. E soprattutto in corrispondenza dei bar abbiamo ritrovato tantissimi bicchieri, cannucce, palette, coppette infilati e nascosti tra gli scogli. E' il frutto dei cattivi comportamenti individuali: si preferisce lasciare i propri rifiuti in mezzo alla natura invece di fare tre passi in più e gettarli negli appositi cestini, di cui la passeggiata di Marina di Pisa è ben fornita".

"Ciò che più ci ha reso felici è aver visto una vasta presenza di bambini - conclude il responsabile provinciale - è un aspetto molto importante e incoraggiante per il nostro futuro. Complessivamente abbiamo raccolto 2,5 tonnellate di rifiuti che Geofor provvederà a conferire nelle discariche. Pisa ha partecipato alla giornata nazionale che ha coinvolto in tutto circa 140 città, compresa Pontedera nella provincia pisana, che hanno tolto dall'ambiente oltre 160 tonnellate di plastica e rifiuti di vario genere".