Maxi operazione contro il traffico di stupefacenti: 24 indagati, misure anche a Pisa

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Perugia hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Perugia nei confronti di 24 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di ingenti quantità di stupefacenti, in particolare eroina. L'esecuzione del provvedimento cautelare è stata eseguita alle prime luci dell'alba di ieri, 9 aprile, in molte province, oltre quella di Perugia. Fra cui Pisa. Le altre sono Caserta, Latina, Arezzo, Lucca e Varese. Impegnati nelle operazioni anche i corpi del 16° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti e le Aliquote Antiterrorismo di Primo Intervento di Perugia.

Le indagini, avviate nei primi mesi dello scorso anno, costituiscono l'ulteriore evoluzione di quelle concluse dal Nucleo Investigativo perugino nei mesi di giugno e agosto del 2022, nel cui ambito erano stati complessivamente raggiunti, tra provvedimenti cautelari e arresti in flagranza, 45 soggetti. Erano stati sequestrati 24 chili di eroina e 150mila euro in contanti. Nel prosieguo del filone investigativo gli investigatori, dopo l'arresto di 3cittadini nigeriani eseguiti tra febbraio e marzo 2023 a Terontola (AR) e Sinalunga (SI), trovati in possesso di oltre 1,5 kg di eroina, sono riusciti ricostruire una rete di connazionali, stanziali a Perugia e cittadini italiani, in grado d'importare sul capoluogo umbro notevoli quantità di stupefacente dall'estero.

Il Gip di Perugia, considerata la gravità indiziaria, il pericolo di reiterazione dei reati e il pericolo di fuga degli indagati, insieme alla pericolosità sociale degli stessi, ha emesso per 10 indagati la misura della custodia in carcere, per 3 la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione di residenza e per altri 11 la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla PG territorialmente competente. In 4 sono latitanti. Nel corso delle indagini, oltre ai sequestri operati, è stato tracciato e contestato agli indagati un traffico di circa 250 chili di sostanza stupefacente, immessa sul territorio nazionale, per un valore di mercato al dettaglio stimato in 15 milioni di euro. Contestualmente agli arresti, sono state eseguite perquisizioni domiciliari che hanno consentito di rinvenire e sequestrare in una delle abitazioni nella disponibilità degli indagati complessivamente 624 grammi di cocaina, 4,7 chili di marijuana e oltre 20mila euro e in contanti, somma ritenuta verosimilmente provento dell'attività illecita. Per tali fatti sono stati arrestati in flagranza di reato 5 soggetti di origine nigeriana che sono stati deferiti alla Procura della Repubblica competente per territorio.